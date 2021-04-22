Пенсии судей в Украине с 1 января 2021 года увеличили еще на 9,4 тысяч гривен, в среднем они получают 77,3 тысяч. Одновременно с этим военным выплаты за этот же период повысили всего на 67 гривен — до 5,65 тысяч.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

«Судья получает пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. В случае изменения размера вознаграждения действующего судьи осуществляется перерасчет ранее назначенного пожизненного содержания. Оно выплачивается Пенсфондом за счет дотаций госбюджета», – цитирует ПФУ издание.

Журналисты отмечают, всего в Украине на 1 апреля 2021 года насчитывается 11,053 млн пенсионеров всех категорий, это на 78 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2021 года. Самая многочисленная категория – получающие трудовые пенсии по возрасту, таких пенсионеров более 75% или 8,317 млн человек. Их средняя пенсия всего 3770 грн (+231 грн). Также 1,367 млн пенсионеров (12,4%) получают пенсии по инвалидности – в среднем 2825 грн (+146 грн). Еще 531 тыс. чел. (4,8%) получают пенсии в связи с потерей кормильца, это 3227 грн (+215 грн). А 212 тыс. чел. (1,9%) – пенсионеры по выслуге лет (например, врачи, учителя, отработавшие по профессии не менее 30 лет), их средняя пенсия теперь 3403 грн (+198 грн).

Самую большую добавку к выплатам получила самая немногочисленная категория пенсионеров – это бывшие судьи. Их в Украине, по данным ПФУ, 3556 человек, или 0,03% от общего числа пенсионеров. С юридической точки зрения служители Фемиды получают не пенсии, а «пожизненное содержание», поэтому на них не распространяется ограничение максимальной пенсии – не более 10 минимальных пенсий или на сегодня 17 690 грн. В результате пересчета средний судья в отставке стал получать на 9432 грн больше или 77 387 грн в месяц. Всего на содержание экс-судей Пенсфонд тратит 275 млн грн в месяц или 0,7% выплат.

Как сообщалось ранее, пенсии в Украине с 1 мая автоматически проиндексируют. Речь идет об индексации, которая ожидалась еще в марте.

Пенсии в Украине остаются ничтожными, несмотря на это, только каждый пятый украинец (18,8%) готов самостоятельно обеспечивать себе безбедную старость.