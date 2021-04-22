В селе Братское возле Днепра, водитель легкового автомобиля Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двоих детей 2008 года рождения – мальчика и девочку.

Подробности ДТП сообщила спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Обозреватель.

Как сообщается, пострадавших детей оперативно госпитализировали в больницу. У них тяжелые травмы.

На место происшествия прибыли правоохранители. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Правоохранители уже задержали 27-летнюю водителя, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре в результате ДТП на Слобожанском проспекте с участием пяти автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.

А 5 января в ДТП на территории Днепропетровской области погиб несовершеннолетний сын известного украинского бизнесмена Геннадия Корбана — Лев Корбан.