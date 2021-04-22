Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече на оккупированном Донбассе. Он заявил, что готов встретится с президентом Украины, но в Москве.

Подробности передает ТАСС.

Так, глава Кремля заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот захочет обсудить двусторонние отношения РФ и Украины.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», — заявил Путин.

Ранее, в РФ заявили, что встреча на Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским для России не имеет никакого смысла.

А Леонид Кравчук рассказал, что в РФ сами предложили встречу на оккупированном Донбассе представителям Украины.