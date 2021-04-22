Россия завтра, 23 апреля, начнет отвод войск из Южного и Западного военных округов, военнослужащие начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок и учений, пишет «РИА Новости»

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил Шойгу, будучи в Крыму.

Известно, что Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск приказали спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

При этом ранее сообщалось о том, что в России 23 апреля созывают Совет Федерации, который имеет только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Напомним, в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запад не допустить нового военного наступления Российской Федерации.