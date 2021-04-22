В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий. А также, за сутки 22 апреля, пророссийскими боевиками семь раз был нарушен режим полного прекращения огня.
Подробности опубликованы пресс-службой штаба ООС на странице в Facebook.
«В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение не совместимое с жизнью», – указано в сообщении.
В ходе нарушения режима прекращения огня, боевики применяли запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.
- В районе Южного обстрел велся из 120-мм минометов и противотанковой пушки.
- В районе Зайцево – из 82-мм минометов.
- В районе Красногоровки – из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
- В районе поселка Шумы – из противотанковых ракетных комплексов.
- В районе населенного пункта Пески – из подствольных гранатометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Обо всех действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ.
Как мы уже рассказывали ранее, с начала 2021 года на оккупированном Донбассе семь мирных жителей погибли, а еще десять были ранены. В 2020 году погибли 18 мирных жителей, ранены — 89.
Тем временем, в РФ обвиняют Украину в использовании на оккупированном Донбассе запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также в том, что ВСУ якобы обстреливает населенные пункты.