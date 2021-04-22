В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий. А также, за сутки 22 апреля, пророссийскими боевиками семь раз был нарушен режим полного прекращения огня.

Подробности опубликованы пресс-службой штаба ООС на странице в Facebook.

«В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение не совместимое с жизнью», – указано в сообщении.

В ходе нарушения режима прекращения огня, боевики применяли запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

В районе Южного обстрел велся из 120-мм минометов и противотанковой пушки.

В районе Зайцево – из 82-мм минометов.

В районе Красногоровки – из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе поселка Шумы – из противотанковых ракетных комплексов.

В районе населенного пункта Пески – из подствольных гранатометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Обо всех действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ.

Как мы уже рассказывали ранее, с начала 2021 года на оккупированном Донбассе семь мирных жителей погибли, а еще десять были ранены. В 2020 году погибли 18 мирных жителей, ранены — 89.

Тем временем, в РФ обвиняют Украину в использовании на оккупированном Донбассе запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также в том, что ВСУ якобы обстреливает населенные пункты.