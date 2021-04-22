Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводят учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Об этом пишет РБК.

Издание сообщает, что глава военного ведомства на вертолете совершил облет районов дислокации войск и проверил их готовность к учениям.

При этом накануне в министерстве обороны РФ сообщили о проведении масштабных учений в Крыму. В них будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Учения пойдут на полигоне Опук между Керчью и Феодосией. Военные будут отрабатывать десантирование с воздуха в условия преодоления обороны противника, а также высадку морского десанта. Также в плане проведение стрельб с боевых кораблей по береговым целям, отработка взаимодействия с авиацией.

Как сообщалось ранее, в России 23 апреля созывают Совет Федерации, который имеет только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Напомним, в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запад не допустить нового военного наступления Российской Федерации.