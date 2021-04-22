Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что на Пасху в Украине будет сложная погода — в некоторых регионах в воскресенье, 2 мая, ожидается дождь, кроме того, прогнозируется сильный ветер.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты».

По словам Горбаня, свои прогнозы он просчитывает по числовым рядам планет. Так, семь господствующих планет «управляют» каждая свои годом с цикличностью в 7 лет: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс.

«На Пасху, в центре страны будет плюс 18-22 градуса, во второй половине дня возможен небольшой дождь. На западе дожди будут с утра, температура там ниже — плюс 17-20 градусов. На востоке просчитываются сильные ветры со стороны Средней Азии и Поволжья. Суховеи будут всю неделю, а из-за них обычно быстро высыхает верхний слой земли и следует ожидать низкого урожая», — отметил синоптик.

Он уточнил, что обычно в год Меркурия идет снижение урожайности на 30−35 процентов.

Напомним, 22 апреля в западных и восточных областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории страны без осадков.