Скопление российских войск возле границы Украины может вызывать очевидное беспокойство, однако войны не ожидается.

Такое мнение озвучил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе брифинга.

«Еще раз повторяю: войны не будет, это главное. Поэтому идите спокойно копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью», – заявил министр.

По мнению политика, во время послания президента РФ Владимира Путина не прозвучало ничего угрожающего, а для РФ якобы чрезвычайно важна внутренняя повестка.

По его мнению, руководство РФ использует просто демонстрацию военной силы у границ Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=5lj-XXBtoq8&t=1039s&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8HD

Также, Резников считает, что оккупация Крыма в 2014 году увеличила рейтинг российского президента Владимира Путина, но сейчас он падает — именно по этой причине Кремль демонстрирует военную силу у границ Украины, дабы поднять популярность.

Как мы уже рассказывали ранее, 22 апреля в ходе обострения на Донбассе погиб украинский военный.