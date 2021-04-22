Комитет по иностранным делам Сената США принял проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» — ежегодную военную помощь Украине поднимут до 300 млн долларов, в том числе будут выделять летальное оружие.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Сейчас Украина ожидает скорого принятия законопроекта Конгрессом США.

Новость прокомментировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

«Поздравляю единодушное одобрение Комитетом по иностранным делам Сената США законопроекта о сфере безопасности партнерстве с Украиной, которое увеличивает ежегодную военную помощь в $ 300 млн, включая летальное оружие. США – надежный друг и союзник».

«Мы глубоко привержены нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы», — заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводят учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Также сообщалось, что в России 23 апреля созывают Совет Федерации, который имеет только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Напомним, в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.

