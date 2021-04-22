Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в ближайшую неделю в Украине почти везде будет солнечная и теплая погода.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Так, 22 апреля, дожди ожидаются лишь на западе. Температура воздуха во всех областях днем — 14-17 градусов тепла. В пятницу, 23 апреля, температура останется такой же, а дожди будут только на Закарпатье.

На выходных — 24 и 25 апреля в Украине будет еще теплее — до 21 градусов. Однако дожди ожидаются на западе, особенно на Закарпатье.

В понедельник, 26 апреля, дожди зальют западные области, но там ожидается тепло до 22 градусов. В остальных регионах солнечно и тепло.

Напомним, синоптик предупредил украинцев о волнах похолодания, которые ожидаются в апреле и мае.