Эксперты рассказали, как сохранить сбережения в условиях роста курса гривны.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в материале «Сегодня«.

Самый элементарный способ — накопление. Экономисты отмечают, любой украинец может начать откладывать деньги, чем раньше начать, тем солиднее будет капитал. В какой валюте? Главред делового журнала Александр Крамаренко говорит, что делать вклады в иностранной валюте сейчас есть смысл, если это деньги на обучение за рубежом, путешествия или покупку недвижимости:

«А если речь идет о деньгах, которые вы собираете, чтобы в ближайшее время потратить внутри страны, то, в принципе, перепрыгивать с валюты на валюту я не вижу смысла. Скорее, есть смысл выбрать депозит на несколько месяцев в надежном банке».

Отметим, экономисты различают сбережения и инвестиции. Сбережения – это деньги, которые вы можете использовать в любой момент, а инвестиции – это требующее времени приумножение вашего состояния.

Пассивный доход, говорится в материале, можно получить при помощи депозита. При этом эксперты подчеркивают, самый прибыльный — банковский вклад в гривне. Ставки более высокие — от 8% до 19% годовых, тогда как в долларах ставка колеблется от 1,5% и 6%. Но стоит помнить, с начислений по процентам придется заплатить налоги – 19,5% (НДФЛ + военный сбор).

Заработать чуть больше, утверждает авто статьи, помогут облигации внутреннего государственного займа. Прибыль по облигациям выше, чем предлагает большинство банков по депозитам – 17-18,5% годовых в гривне и 6,25-7,5% в долларах. А налог – только 1,5% военного сбора. Кроме того, бонусом является еще и то, что государство гарантирует возвращение всей суммы, а не только 200 тысяч гривен, как в случае банкротства банков.Драгоценные металлы. В этом случае специалисты советуют выбирать банковские металлы, а не ювелирные украшения — вторые после покупки обесцениваются. При этом нужно знать, что золото для сбережений не подходит в том случае, если вы купили золотой слиток и вам нужны срочно деньги — вы потеряете не меньше 10%.

Также действенным способом по сбережению накоплений является недвижимость. К примеру, на аренде жилья в Киеве можно зарабатывать 7-10 тысяч гривен в месяц.

Как сообщалось ранее, аналитики прогнозируют, если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится, и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривна может укрепиться до 24,7-25,3 грн/долл.