В Черновцах скончалась 33-летняя мать двоих детей — женщина провела в глубокой коме целую неделю после того, как ее избил гражданский муж.

Подробности сообщает «Обозреватель».

Врачи боролись за жизнь Алены неделю, но за все это время она так и не пришла в себя. У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер.

По подозрению задержан 33-летнего мужчину, сейчас он находится в СИЗО. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

По словам брата погибшей, первый муж и отец детей Алены умер несколько лет назад. Потом она встретила другого мужчину, они пару лет жили вместе. Знакомые семьи говорят, что мужчина был хороший. Однако в последние месяцы Алена стала встречаться с другим мужчиной.

Родственник говорит, что новый парень Алены однажды ее избил: «Она мне призналась, что это сделал он, и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что сестру и пальцем не трогал. И вдруг Алена пишет встречное заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет».

В итоге Алена, то уходила к этому человеку, то сбегала назад к детям. Но через какое-то время пропала вовсе. Оказалось, новый мужчина ее просто никуда не отпускает. Он не позволял ей ни с кем встречаться, куда-либо выходить. Фактически, держал у себя.

Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Он звонил и этому мужчине. «Он мне заявил, что Алена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы то же самое мне сказала сестра. Я должен был от нее это услышал – тогда я не буду их разыскивать. Но он не давал ей трубку. И вот ее нашли в бессознательном состоянии в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать скорую», – говорит брат.

Правозащитник Ирина Суслова, которая сообщила о смерти Алены от побоев «мужа», говорит, что в Украине до сих пор так и не решена проблема защиты женщин от домашнего насилия:

«За границей есть такая практика: даже если до приезда полиции пара урегулировала свой конфликт, то все равно того, на кого заявила жертва, отправляют на допрос и берут этот случай на особый контроль. А у нас: ну, забрала заявление, и ладно. На одно дело меньше работы правоохранителям. Никто не заботится о твоем состоянии. Полиция должна уделять больше внимания подобным случаям, потому что порою они могут заканчиваться так трагично».

Адвокат Юлия Сегеда также говорит о том, что большинство женщин, которые не находят в себе сил бороться с домашним насилием, просто не верят в то, что им помогут правоохранительные органы:

«В странах, где жестко реагируют на домашнее насилие, число таких случае сокращается. У нас же наоборот – насильник понимает свою безнаказанность. Приведу вам пример. Я сейчас веду дело женщины, которая два года подвергалась жесткому насилию со стороны мужа. Это был рецидивист, который уже не раз сидел. В результате во время очередного избиения она схватила нож и убила его. Ныне ей предъявлено обвинение. Но она 22 раза обращалась в полицию! И не заведено ни одного уголовного дела. Ее заявления рассматривали по закону об обращении граждан, и все. Составлено 16 протоколов и только по одному из них он получил штраф в 51 гривну. Женщина пыталась разорвать этот порочный круг и так часто звонила в полицию, что ее номер там заблокировали. Она говорит, что его могли забрать в участок на два часа, а когда он возвращался, было еще хуже».

Как сообщалось ранее, 13 апреля скончался Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь — Киев.

Накануне 62-летний житель села Счастливое Херсонской области, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, признался в преступлении.