В Харьковской области провели спецоперацию по задержанию банды «черных риелторов». Преступники находили одиноких/малообеспеченных людей, похищали их и убивали, дабы захватить квартиры. Подозрения вручили восьми фигурантам дела (пятеро мужчин и трое женщин). Банде помогал сотрудник полиции.

Подробности сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Схема работы была проста, «риелторы» искали одиноких людей или тех, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Жертв опаивали алкогольными напитками, похищали документы на жилье, похищали. В итоге, на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, а средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы. При этом истинных владельцев квартир находили мертвыми.

«Вот несколько раскрытых эпизодов преступной деятельности фигурантов:

— человек умер, а после его смерти оформлялся договор продажи жилья;

— тело другого человека, которого длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;

— еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые могли спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;

— квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где в дальнейшем избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

Такая же участь ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме», — сообщают правоохранители.

Правоохранители установили, что банде «черных риелторов» помогал сотрудник одного из отделов харьковской полиции. По собранным материалам, начали уголовное производство по фактам создания и участия в преступной организации, мошенничества в особо крупных размерах, использовании заведомо поддельных документов и умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью из корыстных побуждений в составе преступной организации.

Силовики провели почти 40 обысков. Во время санкционированных мероприятий изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. Обнаружены и спасены лица, которых злоумышленники насильно удерживали.

Следователи вручили подозрения фигурантам, задержанным в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет им меры предосторожности. Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям 35-летнего сотрудника полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://www.youtube.com/watch?v=b5nLKKspUY8

Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных.

Как сообщалось ранее, СБУ проводит проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей.