В Мариуполе мужчина устроил погром в супермаркете «АТБ», таким образом отомстил за свою жену, которую якобы ударили за то, что она находилась в магазине без маски, несмотря на карантинные ограничения.

Подробности инцидента, который произошел 22 апреля, на своей странице в Facebook описал сам злоумышленник. Также он опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как мужчина при помощи топора крушил кассовую зону и полки.

Супруга нападавшего отметила, что она и ее семья «не носят маски и не носили ни одного дня«. Позже пост в соцсети был удален.

https://www.youtube.com/watch?v=bV5VL8nK65w&feature=emb_title&ab_channel=SigmaMariupol

Как сообщает «mrpl.city«, инцидент произошел на проспекте Нахимова, 106. На место происшествия прибыла полиция, к счастью, никто из присутствовавших не пострадал.

Примечательно, что это уже не первый подобный инцидент при участии этого мужчины. Ранее он уже устраивал дебош в другом супермаркете в Центральном районе. Тогда он зашел в магазин без маски, а после замечания повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и нецензурно выражался в адрес работников.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине уже на следующей неделе могут существенно сократить список «красных» зон карантина.

В то же время, в Украине зафиксировано 16 235 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.