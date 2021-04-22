В Российской Федерации обвинили Украину в использовании на оккупированном Донбассе запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также в том, что ВСУ якобы обстреливает населенные пункты.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Согласно утверждениям российской чиновницы, ВСУ «не снижают интенсивность обстрелов населенных пунктов, включая пригороды Донецка и активно используют запрещенное Минском вооружение».

«Киев продолжает стягивать технику и войска. Тревожным сигналом стал перевод подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности, а также заявления о «масштабных антитеррористических учениях». Все мы помним, как семь лет назад под эгидой борьбы с вымышленными террористами майданные власти начали операцию по подавлению несогласных с киевским путчем. Она быстро переросла в вооруженный конфликт, тяжелые последствия которого не урегулированы до сих пор», — утверждает Захарова.

Кроме того, в МИДе РФ потребовали от Киева «незамедлительно прекратить военную эскалацию на Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по регулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер».

Как мы уже рассказывали ранее, Россия завтра, 23 апреля, начнет отвод войск из Южного и Западного военных округов, военнослужащие начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Тем временем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает предоставить 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.