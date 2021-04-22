Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает предоставить 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

Как пишет «Газета.ru», с таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, которые охраняли помещения «Манежа» в Москве во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь», – сказал Жириновский.

В ходе послания Владимир Путин предостерег западные страны от «пересечения красных черт» в отношениях с Россией. По мнению Жириновского, слова президента означают, что в случае агрессивных действий Украины на Донбассе, Россия может принять ответные меры.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на оккупированном Донбассе уже насчитывается минимум 400 000 человек с паспортами Российской Федерации. Однако сценарий вторжения России под предлогом защиты «своих граждан» сейчас маловероятен.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводят учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск.