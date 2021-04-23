24 апреля отмечается Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных.

У православных празднования в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празднует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, именуемого «Живоносный Источник», и чудес, которые там произошли. Храм был построен императором Львом I при источнике, вода которого имела силу исцеления, которую предоставляла сила Пресвятой Богородицы.

Антип Водопровод

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. По житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно похоронили тело святого, а в 5 веке над его могилой соорудили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его могила стала местом паломничества.

Приметы 24 апреля

Утром небо красное — всю весну дождливо и ветрено

Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе — жди сильного ливня

Лед на реках 24 апреля еще не растаял — лето будет холодным

Дождь на Антипа — грибного лета жди

На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами

Зацвела верба — жди потепления

Воды на реке не раскрылись до сих пор — верная примета того, что лето будет плохим и неурожайным

Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых

Вода разливается во второй раз больше, чем раньше — примета к тому, что вредит поздний посев

Распушилась верба — зима точно не вернется

Чибисов 24 апреля практически не видно — значит, наводнение еще впереди

Снег выпал после наводнения — неурожай озимых будет

Ударили заморозки — жди хорошего урожая груздей

Напомним, в первый день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

