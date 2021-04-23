24 апреля отмечается Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных.
У православных празднования в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празднует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, именуемого «Живоносный Источник», и чудес, которые там произошли. Храм был построен императором Львом I при источнике, вода которого имела силу исцеления, которую предоставляла сила Пресвятой Богородицы.
Антип Водопровод
Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. По житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно похоронили тело святого, а в 5 веке над его могилой соорудили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его могила стала местом паломничества.
Приметы 24 апреля
- Утром небо красное — всю весну дождливо и ветрено
- Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе — жди сильного ливня
- Лед на реках 24 апреля еще не растаял — лето будет холодным
- Дождь на Антипа — грибного лета жди
- На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами
- Зацвела верба — жди потепления
- Воды на реке не раскрылись до сих пор — верная примета того, что лето будет плохим и неурожайным
- Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых
- Вода разливается во второй раз больше, чем раньше — примета к тому, что вредит поздний посев
- Распушилась верба — зима точно не вернется
- Чибисов 24 апреля практически не видно — значит, наводнение еще впереди
- Снег выпал после наводнения — неурожай озимых будет
- Ударили заморозки — жди хорошего урожая груздей
Напомним, в первый день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.