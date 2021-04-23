В американском штате Орегон после вакцинации препаратом против COVID-19 компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина.

Отмечается, что инцидент произошел до того, как в США порекомендовали приостановить использование вакцины, до конца расследований шести случаев тромбоза после прививки.

Подробности передает Reuters.

Как стало известно, в штате Орегон 50-летняя женщина сделала прививку вакциной Jаnssen от компании Johnson & Johnson. Через две недели после прививки у нее развился редкий, но представляющий серьезную угрозу тромб. К сожалению, женщина скончалась.

А сегодня, 23 апреля, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США планируют провести совещания с целью обсудить вопрос возобновления использования вакцины производства Johnson & Johnson.

Как мы уже рассказывали ранее, в Евросоюзе выявили возможную связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных вакциной Johnson & Johnson.

Также напомним, в Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения.

Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.