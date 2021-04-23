Бойцы Вооруженных сил Украины провели масштабные учения по противовоздушной обороне вблизи с временно оккупированным Крымом — на полигоне боевой подготовки в Херсонской области.

Об этом сообщается на странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

В ходе тренировок боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника. Мероприятия отрабатывались в условиях, которые были максимально приближены к боевым.

«Военнослужащим во время тренировок всегда пригодится опыт, приобретенный в ходе участия в Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, быстрой смене позиций, а также скорости и точности обнаружения средств воздушного нападения условного противника на подлете», – пояснил командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщалось ранее, Россия начала отвод войск из Южного и Западного округов, военнослужащие возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запад не допустить нового военного наступления Российской Федерации.