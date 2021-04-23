В Вербное воскресенье, 25 апреля, на юге Украины и местами в центральных областях ожидается до 20 градусов тепла.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА.

«Большое тепло — уже на пути в Украину. Начну с Вербного воскресенья. 25 апреля у нас будет до +20 градусов! Не везде, в южной части и местами в центральных областях. Но мы так долго ждали этих градусов, что можем немного похвастаться», — отметила она.

По словам синоптика, в большинстве областей Украины на Вербное воскресенье будет также очень тепло: в течение дня 10-16 градусов тепла.

«На западе дожди собьют градусы до +8 +11 градусов, что также не очень страшно. Дожди 25 апреля в западных областях будут даже сильными. Во второй половине дня или вечером дожди достигнут Одесской области, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевщины», — добавила синоптик.

Вместе с тем 25 апреля ожидается сильный, хотя и южный ветер. «Позаносить стоит еще сегодня или в субботу все, что может летать, сдвигаться и падать, в безопасное место. И там, где дожди — возможны грозы!» — предупредила синоптик.

На Пасху, синоптики обещают сухую погоду, температура будет колебаться от 14 до 18 градусов. А жителям западных областей даже обещают все 20-22 °.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что резкого повышения температуры в апреле ожидать не стоит. Пасха в Украине будет прохладной, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца.