Европейское агентство лекарственных средств (EMA) установило степень риске тромбоза при вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

Подробности опубликованы на сайте EMA.

В то же время, европейский регулятор подчеркивает, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за COVID-19.

«Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты — это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей», — указано в сообщении.

Тем временем, Украина, по состоянию на утро 23 апреля, лидирует по показателям смертности от COVID-19 в Европе.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, при этом умерли 434 человека.

А также, за минувшие сутки прививку от коронавируса в Украине сделали 16 169 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привиты только 508 046 человек.