Відомий народний синоптик Леонід Горбань прогнозує похолодання, нічні заморозки і рвучкий вітер у найближчі дні.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу«.

За словами прогностика, заморозки накриють північні області України і Київ, а на наступному тижні буде вітряно.

«У найближчі дні очікуються нічні заморозки. Але ця хвиля пройде за кілька днів. Вона не всю Україну захопить, а тільки північні області. Дотягне хвіст і до Києва», — розповів Горбань.

Як прогнозує Горбань, Вербна неділя буде вітряна і прохолодна.

«Буде зниження температур до 9-11 градусів тепла. І, що характерно, прораховується східний вітер — так званий суховій. Буде більше гарячого сухого вітру, ніж дощового західного», — сказав синоптик.

За словами Горбаня, від суховію постраждають східні і південні області.

«Є небезпека висихання поверхневого шару ґрунту, що дуже сильно вплине на врожай», — говорить Горбань.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що найближчі вихідні для жителів України переважно будуть холодними. Найбільше пощастить мешканцям півдня та сходу, де стовпчики термометра несуттєво змінять показники. При цьому наступного тижня на жителів сходу і крайньої півночі чекають заморозки.

Аналогічну погоду прогнозувала синоптик Українського гідрометеорологічного центру Любов Радкевич. За її словами, в Україні очікується похолодання — можливі навіть заморозки на ґрунті.