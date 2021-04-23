Собеседование с будущим работодателем каждый воспринимает по-своему, для кого-то это настоящая экзекуция, другие считают шансом кардинально изменить свою жизнь, для третьих — хобби, целое увеселительное мероприятие. Как бы там ни было, хотя бы раз в жизни через эту процедуру проходил каждый из нас. Как пройти собеседование и получить работу, на которую рассчитываешь, расскажет “Народна Правда”.

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией

К собеседованию надо готовиться не только штудируя специальную литературу или воскрешая в памяти все имеющиеся знания. Стоит узнать все о предстоящем собеседовании. Важно понять, кто будет проводить собеседование (имя и должность). Это может быть сам директор предприятия, предполагаемый начальник, иногда решение о предоставлении работы уполномочен принимать менеджер по персоналу. Также интересуются форматом проведения собеседования, например, будете ли вы общаться тет-а-тет либо предполагается групповое интервью. Некоторые работодатели предпочитают формат “вопрос-ответ” или тестовое задание, не желая тем самым перегружать себя дополнительной информацией о соискателе. Есть и такие интервьюеры, которые наоборот — хотят, чтобы претендент себя презентовал сам, а потом только уточняют детали.Длительность собеседования — важный фактор, несмотря на то, что просчитать, сколько вы будете общаться не всегда возможно. Например, после разговора с HR-менеджером, могут пригласить еще на собеседование у начальника подразделения, а потом и у генерального директора.

Не менее важно знать, что необходимо взять с собой. Возможно надо будет показать свои работы и понадобятся документы, видео-и фотофайлы (стоит захватить рабочий гаджет: телефон, планшет, ноутбук). Не всегда потенциальные работники знают, как одеться на собеседование, ведь даже распространенный деловой стиль может оказаться неуместным. Чтобы понять, как одеться, как выход — постоять рядом с офисом, наблюдая за сотрудниками, и тогда будет ясно, какой дресс-код в компании. Обязательно продумывают маршрут передвижения в день собеседования. Надо заранее прикинуть расстояние, подумать каким видом транспорта добраться до места назначения, ведь опаздывание недопустимо. Не всегда собеседование проходит там, где сотрудник будет работать ежедневно. Локация может оказаться некомфортной, и тогда в собеседовании вообще отпадет необходимость. Прорабатывая маршрут, учитывают транспортную развязку и загруженность транспортом в этот час, возможность припарковаться.Всю указанную информацию потенциальному работнику могут сообщить по телефону, часто правила приема на работу размещены на сайте компании.

“Карта вопросов” и “двойное дно”собеседования

Если вы проходили собеседования хотя бы дважды, то знаете, что они довольно однотипны по части вопросов. Иногда работодатели используют стрессовую методику, когда внезапно начинают орать на собеседника и даже обзывать. Подобное делается намеренно, если важно знать, как поведет себя тот или иной кандидат в стрессовой ситуации. Популярен метод проведения case-интервью. Он заключается в том, что потенциальный работник должен показать на деле свои способности. При этом он не знает, что его тестируют.

Подготавливаясь к собеседованию, можно сделать “карту вопросов”, а именно подготовить ответы на самые типичные вопросы. Обычно потенциальные работодатели спрашивают:

почему необходимо взять на работу именно вас, чем вы особенны (подготовить истории и примеры, которые демонстрируют профессионализм);

о достоинствах, просят сделать их условный топ;

какие планы относительно саморазвития;

что можете предложить, чтобы улучшить работу компании;

о личных интересах, жизненной и рабочей философии (как преодолеваете проблемы, вызовы, что вдохновляет на свершения);

какие цели ставит перед собой соискатель, сколько из них краткосрочных, есть ли долгосрочные;

о необычных задачах, которые приходилось решать.

Очень важно продумать ответ на вопрос о желаемом заработке. Сумма, озвученная соискателем, более информативна, чем кажется. Она дает понять о мотивах человека в поисках работы: деньги, график работы, социальные гарантии, официальное признание заслуг. Работодатель проверяет и самооценку работника. Соискателю стоит заранее продумать цифру (проанализировать рынок труда, свои навыки, количество времени, которое сможет уделять работе и т.д.).

Кстати, с потенциальным работодателем можно/нужно обсудить некоторые интересующие вас вопросы, а значит надо их также подготовить. Речь идет о графике работы, перспективах роста, полномочиях и обязанностях. Можно спросить работодателя:

чем вы можете помочь компании, есть ли актуальная проблема, которая требует разрешения и вашего участия;

о главной цели работодателя, которую он стремится достигнуть за определенный срок;

каким работодатель видит своего потенциального работника, идеального кандидата;

может ли интервьюер посоветовать, как надо работать в его компании.

В целом, рекрутеру важно знать подходит ли кандидат на эту работу, сможет и будет ли выполнять поставленные задачи, вписывается ли в корпоративную культуру. Чем больше уверенности звучит в ответах потенциального работника, тем выше у него шансы получить работу. Надо отвечать честно, развернуто, не бояться спросить: “Что вы имеете в виду”?

Как “понимать” вопросы работодателя

Работодатели могут задавать вопросы с подтекстом. Чтобы понять как отвечать вот некоторые из них:

Расскажите о себе, своих недавних профессиональных успехах.

Иногда под вопросом скрывается желание работодателя услышать КАК говорит человек, насколько речь структурирована. Чтобы не попасть впросак, соискатель может поинтересоваться, что именно от него хотят услышать. Говоря о профессиональных успехах, рассказать стоит только о тех, которые важны для данной должности. Лгать о своих навыках не стоит, непрофессионализм вскроется уже при выполнении первого рабочего задания. 2. Чего вам не хватало на предыдущей работе, чего ожидаете от этой.Надо честно ответить о причине своего увольнения, но идеальный вариант ответить, что не было возможности расти в профессиональном плане.

3. Какие качества вашего бывшего руководителя вам нравились, а какие нет.Опасный вопрос, поскольку здесь проверяют не только тактичность, но и на соответствие культуре компании. 4. Какое поощрение вас бы устроило за хорошо проделанную работу.Так узнают о мотивации работника: деньги, дополнительный отдых, официальное признание заслуг. 5. Как вы улаживали разногласия, например, с руководителем.Ответ расскажет о коммуникабельности работника, его ответственности. 6. Что для вас означает “целостность”.Это слово нередко для красоты вставляют в резюме, но не все оперируют терминами, и не всегда понимают, что оно означает. 7. Какой у вас опыт работы со старшим и младшим поколением, какие их качества вы уважаете.Вопрос для соискателя на руководящую должность в компанию с большим штатом сотрудников. 8. Существует ли, по вашему мнению, дискриминация на рынке труда (возрастная, гендерная).Вопрос расскажет о том, как соискатель оценивает себя, свои способности, “аппетиты” в вопросах оплаты труда.

Невербальное общение, тематическое табу

Нередко, среди кандидатов сложно выбрать, они могут иметь одинаковые знания. Тогда на первый план выступают: внешность, мимика, походка, жесты и прочее. Важно вести себя максимально естественно, это может помочь выиграть у конкурента. Известны случаи, когда в при приеме на работу отказывали высококвалифицированным специалистам, а трудоустраивали того, кто естественно вел себя в определенных ситуациях. У некоторых от волнения появляются рефлексы в виде: бегающего взгляда, дергания ногами, постукивания пальцами, похлопываний, потирания рук, почесывания, что однозначно не понравится работодателю. Попробуйте поработать над нивелированием вредных привычек в домашней обстановке. Бывает достаточно чем-то занять руки, например, ручкой. Чтобы успокоиться: оглянитесь вокруг, рассмотрите интерьер и сотрудников.Не стоит грузить интервьюера ненужной информацией, особенно пересказывать ту, которая есть в резюме. Не говорят о личных целях (купить дом, авто), неудачах (демонстрируют некомпетентность), навыках, которые не пригодятся при исполнении обязанностей, репутации компании.