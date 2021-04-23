Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня.

Как сообщил в эфире «Украина 24» министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, все будет зависеть от ситуации с COVID-19.

«Я не думаю, что это только на два месяца. Думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. За минувшие сутки были госпитализированы — 3728 человек, выписаны из больниц — 4397, умерли — 434.

В Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения. Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.