Китайские ученые нашли настоящий эликсир похудения, этот напиток запускает процессы потери лишнего веса и помогает сбросить килограммы всего за месяц. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ЮФ. Ученые считают, что чай из листьев шелковицы помогает худеть намного лучше чем специальные средства, ведь именно в этих листьях имеются рутины. Это вещество помогает превращать белый жир в бурый. Это означает, что белый жир будет расходоваться на обеспечение организма теплом, после его переработки в бурый. Для того чтобы похудеть надо пить чай из листьев, об этом рассказывает врач Ван Чжу Джин. В результате исследования, люди употребляли один грамм порошка шелковицы. При этом значения не имело ли заваривался он или нет. Лица, принимавшие участие в исследовании принимали его ежедневно паровозом месяца. В результате они похудели, а уровень холестерина снизился в среднем на 23%. Ранее исследования проводились с чистой рутины. Его добавляли в воду и поили ею грызунов. Лабораторные животные довольно быстро худели, ведь жир тратился на обогрев организма. Вместе с жиром сжигались и калории. Напомним, профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова считает, что удержать вес после похудения вполне возможно, если придерживаться определенных правил и не набрасываться на еду . Добавим, изменение пищевых привычек привела к наличию лишнего веса в двух миллиардов человек, говорится в специальном докладе Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) . Кроме того, специалисты обнаружили эффективный и при этом незатратный по времени способ похудения. Так, чтобы успешно худеть, в день нужно уделять полчаса времени для своего тела .