Ключевой свидетель по делу крушения малазийского Boeing (МН17) на Донбассе — Андрей Кунавин (куратор «разведывательного управления «ДНР») пошел на сделку со следствием.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, пишет «Обозреватель».

Известно, что в декабре 2020 года с обвиняемого сняли подозрение в создании террористической организации, заменив статью на подозрение в финансировании терроризма.

«Между прокурором и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности», – говорится в решении суда.

В конце декабря дело было передано в суд, но в январе 2021 года судья Шевченковского суда вернул его прокурору. Он отказался утвердить сделку обвиняемого со следствием.

«2 февраля постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева срок досудебного расследования в данном уголовном производстве продлен до 9 месяцев, то есть до 3 мая. 2 апреля постановлением следственного судьи того же районного суда срок досудебного расследования в уголовном производстве продлен до 11 месяцев», – отмечено в материалах дела.

По состоянию на 23 апреля, правоохранители продолжают расследование уголовного производства. Кунавин находится под стражей.

Как сообщал ранее нидерландский телеканал NOS, фигуранты дела о сбитом над Донбассом самолет MH17 в день совершения теракта общались с чиновниками Российской Федерации. При этом они в течение нескольких часов не знали, что сбитый самолет является пассажирским лайнером.

Главное разведывательное управление Российской Федерации координировало фейки о катастрофе рейса MH17 на Донбассе. Как удалось установить, сотрудники российского ведомства создавали и распространяли фейки с помощью скандального Bonanza Media.