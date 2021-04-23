В Украине зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), Киеве (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 3728 человек, выписаны из больниц — 4397, умерли — 434.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2004630 человек;

выздоровели — 1552267 человек;

летальных случаев — 41 700;

проведено ПЦР-тестов — 9130606.

В Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения. Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.

В Украине уже на следующей неделе могут существенно сократить список «красных» зон карантина.