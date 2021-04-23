24 апреля православные отмечают великий праздник – это Лазарева суббота 2021.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала самые лучшие поздравления с праздником.

На шестой недели Великого поста,

Лазареву субботу праздновать пришла пора,

Здоровье в этот день нам дает верба,

Пусть легонько побьет ваши бока.

Сегодня праздник, примите поздравленья,

Пускай Господь пошлет благословенье,

Пусть полной чашей будет ваш дом,

Пусть радость и достаток поселятся в нем.

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В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.

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Когда Лазаря свершилось воскресение

Люди бросили дела все и работу.

Так и создан этот день большой, священный.

И назвали его Лазаря субботой.

Поздравляю вас с событием чудесным

И желаю вам самим увидеть чудо.

Пусть же в жизни вашей не найдется места

Для беды, проблем, забот и пересудов.

Пусть добро и мир, любовь, благословение

В вашу жизнь войдут и всю ее изменят.

Попросите вы у Господа прощения,

Принимайте счастье, радость и везение.

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С праздником! С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскрешения святого Лазаря вселяет в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.

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Напомним, ранее сообщалось, что на пасхальные праздники церкви в Украине не будут закрывать на карантин в связи с пандемией коронавируса, однако количество людей на службах будет ограничено.

К слову, в этом году пасхальная корзина в Украине будет стоить 660 гривен. Дешевле всего она обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше всех за традиционный набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.