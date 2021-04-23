24 апреля православные отмечают великий праздник – это Лазарева суббота 2021.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала самые лучшие поздравления с праздником.
На шестой недели Великого поста,
Лазареву субботу праздновать пришла пора,
Здоровье в этот день нам дает верба,
Пусть легонько побьет ваши бока.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пускай Господь пошлет благословенье,
Пусть полной чашей будет ваш дом,
Пусть радость и достаток поселятся в нем.
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В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
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Когда Лазаря свершилось воскресение
Люди бросили дела все и работу.
Так и создан этот день большой, священный.
И назвали его Лазаря субботой.
Поздравляю вас с событием чудесным
И желаю вам самим увидеть чудо.
Пусть же в жизни вашей не найдется места
Для беды, проблем, забот и пересудов.
Пусть добро и мир, любовь, благословение
В вашу жизнь войдут и всю ее изменят.
Попросите вы у Господа прощения,
Принимайте счастье, радость и везение.
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С праздником! С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскрешения святого Лазаря вселяет в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.
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Напомним, ранее сообщалось, что на пасхальные праздники церкви в Украине не будут закрывать на карантин в связи с пандемией коронавируса, однако количество людей на службах будет ограничено.
К слову, в этом году пасхальная корзина в Украине будет стоить 660 гривен. Дешевле всего она обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше всех за традиционный набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.