Люди с сахарным диабетом. сложнее переносят COVID-19, а кроме того в некоторых случаях, вирус может спровоцировать заболевание.

Об этом рассказал директор Львовского областного эндокринологического центра, эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по эндокринологии Юрий Вендзилович.

«Самое тяжелое заболевание COVID-19 протекает у больных сахарным диабетом. Статистика это подтверждает, ведь больше всего смертей среди ковидных пациентов с сахарным диабетом», — подчеркнул медик.

Он подчеркнул, что коронавирус опасен не только для людей, с диагностированным сахарным диабетом, но и для тех, кто ранее не имел такого хронического заболевания.

«Специфика лечения, которую требует коронавирус, приводит к обострению эндокринных заболеваний, поэтому те больные, которые выписываются из ковидных больниц, часто нуждаются в обследовании и продолжении лечения в эндокринных стационарах. Так, к нам практически ежедневно обращаются больные, перенесшие ковид с обострением эндокринных заболеваний или впервые выявленным сахарным диабетом после перенесенного ковида», — отметил Вендзилович.

Поэтому, у больных с повышенным уровнем сахара в крови во время лечения COVID-19, после болезни обязательно необходимо обратиться к эндокринологу.

«Для больных сахарным диабетом очень важна вакцинация. Ведь даже заболев будучи вакцинированным, человек с сахарным диабетом значительно легче перенесет заболевание»,- отмечают медики.

Напомним, диабет — это заболевание, связанное с повышенным уровнем глюкозы в крови. Результатом его может стать повреждение глаз, почек и нервов. Мы рассказывали о редких первых симптомах этого заболевания.

Также мы уже рассказывали, что COVID-19 смертельно опасен для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких больных в организме наблюдается повышенный уровень холестерина и коронавирус SARS-CoV-2 «цепляется» за молекулы вещества, используя их как такси.