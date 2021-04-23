Погода в Украине 24 апреля резко испортится. В Лазареву субботу есть вероятность мокрого снега.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Снег побегает по северу и западу Украины. Дождь ожидается завтра местами в центральных областях (не существенный и с прояснениями) и на востоке. Юг осадки обойдут», — пишет синоптик.

В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди. Самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье — солнечно и тепло, до +12°…+14°. Также тепло будет в южной части-до +13°…+15°.

Запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7°…+12°.

Также, в ночь на субботу, 23 апреля, существует большая вероятность заморозков, и не только на почве, но и в воздухе. Кроме южной части.

В Киеве в субботу утром в субботу возможен мокрый снег. Прогнозируется преимущественно холодная погода с вероятными ночными заморозками. Днем температура ожидается +7°…+9°.

А потепление, согласно прогнозам, начнется со среды.

Напомним, спасатели объявили в Украине I-II уровни опасности из-за заморозков в период с 24 по 27 апреля.

Также мы подготовили полный прогноз погоды на май. Так, в первой половине мая в Украине во второй половине месяца в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятные заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.