В Ровенской области молния ударила в двух людей — 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка. Пострадавшие с многочисленными ожогами попали в больницу.

Подробности сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на своей странице в Facebook.

Трагический инцидент произошел 22 апреля. В 15:45 на линию 103 поступил вызов от медика фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) деревни Сновидовичи Сарненского района.

Как сообщила фельдшер, ее односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

Медики осмотрели пострадавших и выявили у одного ожоги левой части тела, у другого — правой. Больше всего пострадал юноша: он получил ожоги I-II степени, причем у него поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез пострадавших в ФАП, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого и ударила молния.

Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и к вечеру доставили пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу.

Затем, подростка санитарным автомобилем отделения выездной экстренной медицинской помощи областного центра экстренной медицинской помощи переправили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Как мы уже рассказывали ранее, в селе Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района от удара молнией погиб подросток 2005 года рождения.

А также, известная американская актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии. В результате инцидента она провела в больнице десять дней.