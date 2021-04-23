Наступного тижня в Україні похолоднішає, прогнозуються заморозки. Про це НАРОДНІЙ ПРАВДІ розповіла синоптик Українського гідрометцентру Любов Радкевич.

Пік похолодання попереду

Найближчими днями на значне тепло сподіватися не варто. Вночі на півночі й заході очікується 2-7 градусів тепла, а вдень +8-13 градусів. На решті території вночі 4-9 тепла, а вдень — від +14 градусів. Можливі також короткочасні дощі.Читайте також: Дата нового похолодання вже відома, а на свято піде дощ – синоптик

На вихідних буде прохолодно, але загалом опадів не буде. Проте це ще не пік похолодання. На початку наступного тижня передбачається ще холодніша погода. Там ми чекаємо заморозків на ґрунті. Температура вночі коливатиметься від 0 до +6 градусів тепла, а вдень очікуємо +4-9 градусів.

Коли в Україні потеплішає

Все через холодну повітряну масу, але вже невдовзі потепліє. Що стосується наступних вихідних (на цей день припадають Вербна неділя у християн східного обряду), то там буде хороша погода, сонячна і не надто жарка.

