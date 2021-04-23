В субботу перед Вербным воскресеньем в Украине возможно выпадет мокрый снег.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, снег ожидается на севере и западе страны. Дождь прогнозируется завтра местами в центральных областях и на востоке. На юге осадков не ожидается.

На Вербное воскресенье атмосферный фронт снова пронесет порцию дождей. На выходных с погодой повезет только жителям востока и юга, там будет тепло: 12-15 градусов.

А вот запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем ​​всего 7-12 градусов тепла.

Отдельно синоптик добавила, что при прояснениях ночью есть большая вероятность заморозков: «И не только на почве, но и в воздухе! Кроме южной части».

В Киеве на выходных будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. 24-25 апреля ожидается только 7-9 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, спасатели объявили I-II уровни опасности из-за заморозков в Украине.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.