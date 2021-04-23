Путин сделал паузу в эскалации напряженности в украинском вопросе. В то же время, ситуация возле украинских границ, где сосредоточены российские войска, остается напряженной.

Такое мнение озвучил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, передают Факты.

«Путин, судя по прозвучавшей риторике во время выступления президента РФ с ежегодным посланием, скорее всего, взял паузу, связанную с возможными переговорами с Байденом. Не уверен, что тема Донбасса закрыта. 23 апреля пройдет экстренное заседание Совета федерации с участием Путина, где много чего могут решить. Поэтому тема возможного вторжения в Украину и его обеспечения решениями высших законодательных органов не снята. Другое дело, что Путин лишь обозначил позицию, но не обозначил планов. Он говорил и об Украине, и о покушении на Лукашенко, и о Януковиче с Мадуро, и об отношениях с Западом. Но все было телеграфно. Многие ожидали, что он объявит о планах, касающихся Украины. Но, видимо, внутри Совета безопасности борются несколько партий, которые не хотят эти планы озвучить прямо сейчас», — считает Фейгин.

Как мы уже рассказывали ранее, в России еще раз заявили, что вопрос Крыма на переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского подниматься не будет.

А также, Путин ответил на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече на оккупированном Донбассе. Он заявил, что готов встретится с президентом Украины, но в Москве.