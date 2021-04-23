Пророссийские боевики на Донбассе планировали провокации и теракт в одной из церквей на Пасху. Согласно полученной информации, теракт должен произойти в церкви УПЦ Московского патриархата.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Такую информацию, разведка ООС получила от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войс.

«… вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществления террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан», — указано в сообщении.

Разведка отмечает, что такие действия планируются с использованием оружия и камуфляжа, который используют ВСУ.

Ранее в штабе ООС заявили, что боевики продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, увеличивая количество провокаций, а кураторы пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта

Также мы уже рассказывали, что РФ предлагает провести встречу в нормандском формате на оккупированном Донбассе.