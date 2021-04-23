Россия начала отвод войск из Южного и Западного округов, военнослужащие возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сегодня, Министерство обороны России подтвердила, что военные начали возвращаться из Крыма, где проходили учения, на базы, пишет «Интерфакс»:

«23 апреля войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации».

Отмечается, что воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

Ведомство информирует, что уже произошла погрузка на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота. А соединения ВДВ приступили к переброске из Крыма — они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

