Украина, по состоянию на утро 23 апреля, лидирует по показателям смертности от COVID-19 в Европе. Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 14 277 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, при этом умерли 434 человека.

Данные онлайн-счетчика Worldometers свидетельствуют о том, что это одни из самых худших показателей в Европе. Украину пока опережает только Польша, где за прошедшие сутки скончались 539 человек (население страны свыше 37 млн).

В России за сутки от COVID-19 скончались 398 человек, а в Чехии — 28, в Бельгии — 42, а в Венгрии — 207. Стабилизировалась ситуация в Австрии, где скончались 29 человек, и в Словакии — 48.

Ранее эксперты предупредили, Украина не будет страной, которая быстро победит COVID-19. В стране будут вводить один карантин за другим, пока врачи не вакцинируют большую половину населения. Вакцинация – самый эффективный способ сдержать заболеваемость. Пока что в Украине вакцинировано немного больше 1% населения одной дозой вакцины, а двумя дозами всего 5 человек. Развернуть масштабную вакцинацию в Украине нереально, ведь вакцину в Украину поставляют маленькими партиями и хаотично.

Также сообщалось о том, что в Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения. Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.