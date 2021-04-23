Карантин на Пасху усиливать не будут, но министерство здравоохранения подготовило для церквей и их прихожан рекомендации, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В числе рекомендаций поощрение тех, кто хочет посетить их онлайн. Отдельно Ляшко порекомендовал пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями не посещать храмы, освятив праздничную корзину на свежем воздухе. Кроме того, украинцам рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

Полный список рекомендаций для церквей на Пасху-2021:

поощрять онлайн-богослужения,

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,

зафиксировать входные двери храмов в открытом состоянии,

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Как ранее сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, карантин в Украине могут продлить и после 30 июня.

Ранее эксперты предупредили, Украина не будет страной, которая быстро победит COVID-19. В стране будут вводить один карантин за другим, пока врачи не вакцинируют большую половину населения. Вакцинация – самый эффективный способ сдержать заболеваемость. Пока что в Украине вакцинировано немного больше 1% населения одной дозой вакцины, а двумя дозами всего 5 человек. Развернуть масштабную вакцинацию в Украине нереально, ведь вакцину в Украину поставляют маленькими партиями и хаотично.