Заморозки, которые накрыли Украину после теплого начала апреля, по-разному повлияют на урожай в этом году.

Об этом в комментарии «Сегодня» рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Синоптик сообщил, что на урожай овощей и зерновых заморозки не повлияют. Более того, на урожай положительно повлияют дожди.

«Те дожди, которые сейчас выпадают в южных, восточных, центральных областях — через несколько дней они распространятся на всю территорию Украины — очень положительно влияют. Поскольку у нас были проблемы с увлажнением верхних слоев почвы», — рассказал Прокопенко.

Он отметил, что заморозки негативно повлияют на урожай абрикоса.

«Наиболее неблагоприятные условия — для тех плодовых деревьев, которые зацвели. Заморозки в течении последних дней были замечены в западных, северных областях, а также в Винницкой области. В воздухе они достигали от нуля до минус 1,5 градуса. В тех местах, где абрикосы уже зацвели, такие температуры могут повреждать цветы, поэтому там ожидается недобор урожая», — утверждает синоптик.Прокоменко добавил, что эти районы не являются основной производственной зоной выращивания абрикосов. В целом негативного влияния погоды на сельское хозяйство не ожидается.

Напомним, синоптик назвал даты, когда Украину накроет аномальная жара.