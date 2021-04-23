Российский газопровод «Северный поток-2» планируют достроить в 2021 году, однако точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

Такое заявление сделал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, точные сроки завершения проекта знает только оператор Nord Stream 2 AG.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», — пояснил Новак.

Ранее, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял о том, что «Северный поток-2» достроят летом и уже запустят первый газ.

Газопровод «Северный поток-2» планирует прокачивать ежегодно до 55 млрд кубометров газа в год.

В Украине опасаются, что запуск этого газопровода позволит России отказаться от украинской ГТС для транзита в Европу.

Как мы уже рассказывали ранее, если Россия достроит газопровод «Северный поток-2«, она может прибегнуть к полномасштабному вторжению в Украину.

А сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированные в январе санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».