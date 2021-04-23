Очередная драка из-за маски произошла в украинском супермаркете, на этот драку устроили в Запорожье.

Подробности в Telegram сообщает ZаБор Запорожье.

«Вчера в АТБ на Энтузиастов молодые люди отказались надевать маски и оплатить товар. В результате чего, возникла драка с охранниками», — говорится в сообщении.



Напомним, накануне в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете «АТБ», таким образом отомстил за свою жену, которую якобы ударили за то, что она находилась в магазине без маски, несмотря на карантинные ограничения. Более того, семья публично заявила, что маски не носила и носить не будет.https://www.youtube.com/watch?v=UiIMFRbNp9oКарантин на Пасху усиливать не будут, но министерство здравоохранения подготовило для церквей и их прихожан рекомендации, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом.