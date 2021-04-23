25 квітня християни східного обряду в Україні святкують Вербну неділю, з якою пов’язано багато прикмет і традицій.
НАРОДНА ПРАВДА зібрала найголовніші для вас.
Народні прикмети про погоду
Який вітер дме у Вербну неділю, такий буде і протягом літа.
Якщо погода на Вербну неділю тепла і ясна, буде багатий урожай фруктів.
Сонячно та ясно — буде тепле літо.
Дощ на Вербну неділю – буде урожай.
Традиції та прикмети Вербної неділі, в які вірили наші предки
Хазяйки додавали в тісто для печива або пирогів бруньки верби, аби всі, хто спробує випічку, стали здоровими.
Якщо на Вербну неділю посадити кімнатну рослину, вона приверне у ваше життя багатство.
Якщо з’їсти «котик» свяченої верби – вирішиться важлива справа.
Якщо вдарити по тілу гілкою свяченої верби – людина буде здоровою.
До речі, свячену вербу не викидують. Гілочки зберігають біля ікон, а іноді висаджують.
Які властивості має свячена верба, читайте тут.Читайте також: Що таке Вербна неділя і що треба робити в цей день – відповіді священика