25 квітня християни східного обряду в Україні святкують Вербну неділю, з якою пов’язано багато прикмет і традицій.

НАРОДНА ПРАВДА зібрала найголовніші для вас.

Народні прикмети про погоду

Який вітер дме у Вербну неділю, такий буде і протягом літа.

Якщо погода на Вербну неділю тепла і ясна, буде багатий урожай фруктів.

Сонячно та ясно — буде тепле літо.

Дощ на Вербну неділю – буде урожай.

Традиції та прикмети Вербної неділі, в які вірили наші предки

Хазяйки додавали в тісто для печива або пирогів бруньки верби, аби всі, хто спробує випічку, стали здоровими.

Якщо на Вербну неділю посадити кімнатну рослину, вона приверне у ваше життя багатство.

Якщо з’їсти «котик» свяченої верби – вирішиться важлива справа.

Якщо вдарити по тілу гілкою свяченої верби – людина буде здоровою.

До речі, свячену вербу не викидують. Гілочки зберігають біля ікон, а іноді висаджують.

Які властивості має свячена верба, читайте тут.Читайте також: Що таке Вербна неділя і що треба робити в цей день – відповіді священика