25 апреля в Украине христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье и освящают веточки вербы.

В народе верят в удивительные свойства освященной вербы. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас самые главные. 1. Веточку освященной вербы сажают у колодца (она быстро прорастает). Считается, что такая ива вытягивает грязь и ил из воды.2. В древности, когда рождалась девочка, повитухи клали рядом в колыбель гроздь калины (чтобы была красивой) и освященную вербу (чтобы беда обходила стороной).3. Считается, что веточка освященной вербы помогает потушить пожар.4. Освященная ива останавливает сильный ветер и град.5. Веточкой освященной вербы бьют детей, чтобы росли здоровыми и счастливыми.6. Ивовые котики, если их съесть, облегчают боль в горле.7. Веточкой освященной вербы выгоняют скот на пастбище, чтобы он был здоровым и послушным.8. веточки вербы бросают в печь, когда пекут куличи (пасхи). Тогда, говорят, они особенно удаются.9. веточки вербы сажают возле дома девушки. Если прорастет — то скоро замуж девушка выйдет.10. освященной вербы кладут в гроб, чтобы покойнику «было легко на том свете».

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