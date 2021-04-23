На шестой седмице Великого поста начинается Вербная неделя, который заканчивается православным праздником – Вербное воскресенье. Этот праздник не имеет фиксированной даты – она зависит от Пасхи (проходит ровно за неделю до празднования Воскресения Христова).

В 2021 году оно приходится на 25 апреля.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

У Вербного воскресенья есть и другое название – Вход Господень в Иерусалим. В соответствии с описанными в Евангелии событиями, именно в этот день Иисус въехал на осле в святой город Иерусалим. Местные жители встречали его как Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками «Осанна!» Сам праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай.

Много народных традиций и ритуалов Вербного воскресенья связаны именно с ивой. Дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются ивовые побеги, которыми и было решено заменить символические пальмовые ветви.

Во время богослужений на Вербное воскресенье в храмах освящают букетики вербы. Затем освященную вербу несли домой, украшали ею иконы и хранили в течение года как оберег от болезней, злого глаза, пожаров, наводнений и других разных бед.

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать ивовые почки, чтобы стать бодрым и здоровым. В отварах с ивой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также ивовыми веточками кропили жилье и домашний скот от всяких бед.

Но главный ритуал Вербного воскресенья – это удары ивовыми ветвями друг друга и особенно – детей. Считалось, что если легко отшлепать освященной вербой с пожеланиями здоровья и сил, то пойдет любая болезнь.

На Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

Напомним, ранее о том, что означает этот праздник, о подготовке к нему и о главное, что надо помнить не только в этот день, рассказал старший преподаватель кафедры богословия и философии Киевской православной богословской академии, кандидат наук из богословия, диакон Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Кроме того, в Вербное воскресенье прошлого года в сети рассказали о новом украинское вооружение – реактивную систему залпового огня “Верба”.