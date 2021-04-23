О подготовке к Вербного воскресенья в интервью Народная правда рассказал старший преподаватель кафедры богословия и философии Киевской православной богословской академии, кандидат богословских наук, диакон Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

По словам Михаила Емельяна, к любому празднику человек должен готовиться из-за изменений в своей жизни:«Для того, чтобы подготовиться к любому празднику, в том числе и в Входа Господня в Иерусалим, нужно начать менять свою жизнь. Например, если человек хочет отпраздновать то или иное христианский праздник, она может по-настоящему почувствовать его только во время богослужения, потому что в это время она услышит и смысл праздника, и его объяснение ».

А еще, надо исповедоваться и признать перед Богом свои грехи:«Как мы читаем в Евангелии, Господь призывает каждого из нас принимать Тело и Кровь Господа. Он говорит: если будете есть Мое Тело и пить Мою кровь, то будете иметь жизнь вечную, и Господь будет находиться у нас. То есть речь идет о Таинстве Евхаристии. Конечно, чтобы менять свою жизнь, нужно исповедаться, признать перед Богом совершенные грехи.Тогда христианин по-настоящему будет на этапе готовности к празднику. Далее оно продолжается в храме между верующими, а затем — в семье. Мы услышали в Евангелии благую весть, доброту, любовь, кротость, все, что должно быть присуще христианину. И мы должны не просто послушать это, а воплощать в жизнь конкретными делами в семье и в окружении », — отметил священник.Читайте также: Что такое Вербное воскресенье и что надо делать в этот день — ответы священника