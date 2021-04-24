Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona (Елена Савраненко), которая около месяца назад заразился на коронавирус, рассказала об осложнениях после болезни. Артистка отметила, что выявить новые проблемы со здоровьем ей помог дополнительный визит к врачу. Об этом Alyona Alyona написала в своем Instagram. По словам реперкы, через неделю после исчезновения у нее симптомов COVID-19 она решила сделать повторную компьютерную томографию легких. В результате выяснилось, что у нее воспаление. "И хотя у меня не было явных признаков болезни, анализ показал воспаление легких на 20 процентов", — рассказала артистка. Также Alyona Alyona призвала украинский не отмахиваться от дополнительных походов к медикам, ведь даже отсутствие боли или явного ухудшения самочувствия — не означает, что все на самом деле в порядке со здоровьем. "Обычно, люди не занимаются незапланированным визитом к врачу, ведь нас с детства приучили, что если" не болит ", то и к врачу идти не надо", — отметила она. В этом контексте звезда украинского хип-хопа посоветовала все же регулярно ходить к врачу. "Даже если у вас нет жалоб на здоровье, ходить к врачу планово — это нормально. Это и есть проявление любви к себе", — сказала Alyona Alyona.

Alyona Alyona рассказала о воспалении легких после COVID-19 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official) Ранее сообщалось, что Alyona Alyona ответила Хейтер на свое фото в стиле ню, завернувшись в украинском сине-желтый флаг.