Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признал массовые убийства 1915 геноцидом. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Он заявил, что, начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османской властью, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. "Каждый год в этот день мы вспоминаем жизнь всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османской эпоху и снова обязуемся предотвратить повторение подобных преступлений … Мы чтим жертв Мэдс Эгерн", — заявил Байден. По его словам, американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начался 106 лет назад. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения. Напомним, о намерении Байдена официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В 2019 администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от принятия резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.