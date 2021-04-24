Маша Ефросинина продолжает свой марафон советов и правил на все случаи жизни, которые работают для нее. Так, ранее ведущая поделилась своими утренними ритуалами, а теперь рассказала, как сделать спорт частью своей жизни и заниматься им с удовольствием. Работающими лайфхак звезда поделилась в Instagram своего бренда домашней одежды. Маша сопровождала публикацию подборкой своих фото в красивых спортивных аутфит и эффектных позах, на личном примере показывая, как может быть приятно быть активной и спортивной. Не говоря уже о прекрасной фигуре! "Единственная тема, на которую я вижу падение интереса во время своих выступлений — это спорт! Сначала это меня огорчало, но со временем я поняла, в чем дело … Мы, особенно женщины, привыкли воспринимать занятия спортом, как вынужденное нагрузки. Поэтому сегодня я делюсь своим правилам, как сделать спорт приятной частью жизни ", — отметила Ефросинина. Как заниматься спортом с удовольствием: 1. Никогда не занимайтесь тем, что вызывает у вас хотя бы намек на негативные ощущения. Я пробовала бассейн (мне мокро), йогу (скучно), групповые секции (неудобно), таскание железа (распухают как на дрожжах) … Поэтому советую честно себя спросить, от чего не вернет — и именно с этого начать. 2. Установка, тормозит старт занятия спортом: "Вот похудею немного, и пойду в зал". Ложь и отговорка: не ходите. Мой совет таков: хорошо, не идите в зал, если не нравитесь себе в зеркале. Имеете полное право не чувствовать социальные неудобства. Но договоритесь с собой на ежедневные движения вот прям с завтра: прогулка в течение часа и упражнения утром; или час танцев перед зеркалом под любимую музыку; или проведения зума на дорожке. Глазом не успеете моргнуть, как ваше "вот похудею" наступит. 3. Приобретите себе офигенный спортивную форму! Я, честно, не знаю лучшей мотивации. Я в примерочной могу долго все на себя изображать, но, когда вижу, что форма села идеально, да еще и размер мой, мне хочется тотчас поприседать или пресса качнуть. 4. Заключите пари с тренером или с подругой. На деньги! Что приведете себя в желаемую форму за определенный период. Гарантирую, вы добьетесь результата: деньги — большая движущая сила!

Маша Ефросинина продемонстрировала эффектные спортивные образы и позы (фото: instagram.com/mashsh.wear) Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья.