В мае украинский ждет два длинных уикенды и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православным Пасхой и первые выходные месяца будут длинными. Что будем отмечать и сколько отдыхать — читайте в нашем материале ниже. Дополнительные выходные в мае День Труда 1 мая этого года приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. Согласно Закону о переносе праздничных дней, выходных станут следующие два дня — 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд. Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая — государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным — понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные — 8, 9 и 10 мая.

Календарь на май 2021 Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021 1 мая — День труда 2 мая — Пасха 3 мая — Всемирный день свободы печати (печати) 7 мая — День радио 8-9 мая — дни памяти и примирения, посвященные памяти "памяти жертв Второй мировой войны 8 мая — Международный день Красного Креста 9 мая — день Победы 9 мая — Международный день Европы 9 мая — день матери 12 мая — Всемирный день медицинских сестер 15 мая — Международный день семей 15 мая — день науки 15 мая — Всеукраинский день Европы 16 мая — Всеукраинский день работников культуры 16 мая — день молодежных и детских общественных организаций 16 мая — день памяти жертв политических репрессий 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества 18 мая — Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа 18 мая — Международный день музеев 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами 20 мая — день банковских работников 20 мая — Всемирный день метролога 2 1 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 22 мая — Международный день биологического разнообразия 23 мая — Праздник Героев 24 мая — День славянской письменности и культуры 25 мая — День филолога 25-31 мая — неделя солидарности с народами территорий, которые управляются не самостоятельно 28 мая — день пограничника 29 мая — день работников издательств, полиграфии и книгораспространения 29 мая — Международный день миротворцев ООН 30 мая — день химика 30 мая — день Киева 31 мая — Всемирный день без табака Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты нельзя нарушать в Вербное воскресенье.