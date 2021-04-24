24 апреля во православных христиан будет Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что дата праздника уникальна для каждого года. В 2021 году Лазарева суббота выпадает на 24 апреля.

Лазарева суббота — история

В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, так прославится через нее Сын Божий».

Лазарь умер за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус велел забрать камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и обратился к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим, люди встречали его как царя — устилали его путь собственной одеждой и пальмовыми ветвями. Святой Лазарь после своего воскресения прожил еще 30 лет, был епископом на Кипре и проповедовал христианство.Вербное воскресенье: поздравления и красивые открытки

Отметим, церковь чтит воскресение Лазаря как одно из наиболее важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом во время его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на будущее воскресение всех умерших, верующих в Христа и выполнял заповеди.

Лазарева суббота — традиции

В субботу Лазаря, накануне Вербного воскресенья, христиане приносят с собой на службу в церковь ветки вербы, чтобы священник освятил их. Вслед за этими ветвями шлепают всю семью, друзей, и даже простых прохожих, желая здоровья и благополучия.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле

Также в этот день принято поздравлять друг друга. Наши предки — молодежь, особенно девушки, в этот день собирались и ходили по домам делать «Лазаря» — петь песни. В благодарность хозяева давали им сырые яйца, реже мелкие деньги.

Лазарева суббота — это время, которое посвящают чтению святого Писания, мыслям о смерти и рай, о собственной жизни и возможно перерождение.